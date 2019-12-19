19.12.2019 (20:12)

В Санкт-Петербурге военнослужащая Западного военного округа стала 300-тысячным участником военной ипотеки

Сегодня в Санкт-Петербурге руководитель Департамента жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации Сергей Иванов в ходе торжественной церемонии вручил документы 300-тысячному участнику накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих – прапорщику Юлии Кравченко.

Прапорщик Юлия Кравченко проходит военную службу в должности фельдшера в зенитном ракетном дивизионе Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа, оснащённом новейшими зенитными ракетными системами С-400 «Триумф». Она замужем, воспитывает ребёнка, в настоящее время проживает в служебной квартире. Документы на ипотеку позволят ей приобрести собственное жильё стоимостью более 3 млн. рублей.

Также в ходе церемонии ряду военнослужащих были вручены сертификаты на получение денежных субсидий на приобретение постоянного жилья и уведомления о получении служебных жилых помещений.

Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих функционирует с 2005 года и является одной из основных форм реализации прав военнослужащих на жильё.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице