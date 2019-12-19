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19.12.2019 (20:05)

Соединения и воинские части ракетных войск и артиллерии провели более 1600 учений в 2109 году

В 2019 году на полигонах военных округов
с формированиями ракетных войск и артиллерии проведено свыше 1600 тактических учений с боевой стрельбой различного уровня.
По их результатам большая часть соединений, воинских частей и подразделений оценены на «хорошо» и «отлично».

Анализ результатов учений показал, что средний оценочный показатель в сравнении с прошлым годом вырос во всех военных округах в 1,5 раза.

Соединения, воинские части и подразделения, вооруженные современными образцами вооружения оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер», реактивными системами залпового огня «Торнадо-С», самоходными гаубицами 2С19М2 «Мста-С» и противотанковыми комплексами «Хризантема», подтвердили свои огневые возможности.

Всего в ходе проведения учений, а также тренировок по стрельбе и управлению огнем для выполнения огневых задач израсходовано свыше 200 тысяч боеприпасов различного калибра.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Учения , Сухопутные войска
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