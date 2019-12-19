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19.12.2019 (19:43)

Соединения и воинские части ПВО Сухопутных войск провели более 60 тактических учений в 2019 году

В течение 2019 учебного года на полигонах «Капустин Яр», «Телемба» и «Ейский» с формированиями войсковой ПВО проведено свыше 60 тактических учений с боевой стрельбой. По их результатам более половины соединений, воинских частей и подразделений оценены на «хорошо» и «отлично».

Соединения, воинские части и подразделения, вооруженные современными образцами вооружения зенитными ракетными комплексами С-300В4, «Бук-М3», «Бук-М2», «Тор-М2У», «Тор-М2» и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Тунгуска-M1», выполнили боевые стрельбы на оценку «отлично».

Всего в ходе проведения учений, для выполнения практических огневых задач израсходовано свыше 500 зенитных управляемых ракет и 10 тысяч боеприпасов к зенитной артиллерии, а для создания мишенной обстановки – свыше 500 мишеней, имитирующих всю линейку средств воздушного нападения, включая беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска , Учения
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