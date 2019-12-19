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19.12.2019 (19:13)

В Центральном военно-морском музее пройдет VI Коллегия музеев военно-морской направленности

В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге состоялось совещание по вопросам подготовки к самому крупному событию, с которого начнется 2020 год, — VI Коллегии музеев военно-морской направленности. Проведение Коллегии намечено на 6–8 февраля. Об этом сообщил директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай.

Организаторами коллегии выступают Департамент культуры Министерства обороны Российской Федерации, Центральный военно-морской музей и Ассоциация военно-морских музеев, насчитывающая около 70 членов. Активное содействие будет оказано Главным командованием ВМФ России.

Цель предстоящего мероприятия — обмен опытом специалистов в области изучения, сохранения и популяризации историко-культурного наследия Военно-Морского Флота России, научно-методическая учеба, расширение сотрудничества между музеями, представление научных и практических результатов музейной работы, обсуждение актуальных проблем в сфере сохранения и популяризации военно-морского исторического наследия, а также путей их решения.

Программой коллегии предусмотрено проведение пленарного заседания, научно-методических и практических занятий на базе Центрального военно-морского музея, учебно-методические занятий в музеях Санкт-Петербурга.

По итогам работы коллегии намечено издать сборник её материалов.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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