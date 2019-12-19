19.12.2019 (19:08)

Ракетные войска стратегического назначения проведут более 200 учений в 2020 году

В 2020 году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) проведут более 200 учений различной направленности. Об этом сообщил заместитель командующего РВСН генерал-лейтенант Сергей Сивер.

«В уходящем году стратегические ракетчики провели более 200 учений различного уровня. Считаю, что это количество оптимально и позволяет добиться повышения показателей полевой выучки личного состава. Именно поэтому в 2020 году количество учений останется неизменным», — сказал генерал-лейтенант Сергей Сивер.

Заместитель командующего РВСН отметил, что учения будут проводиться с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств военных округов, видов Вооруженных Сил и родов войск. Более того, интенсивность мероприятий будет изменена, а их продолжительность сохранится на прежнем уровне. Также будут проведены специальные учения по всем видам обеспечения.

«Наиболее масштабные учения пройдут под непосредственным руководством командующего РВСН на территории Оренбургской и Иркутской областей», — добавил генерал-лейтенант Сергей Сивер.

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