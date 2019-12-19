19.12.2019 (18:44)

Штаб ЗВО впервые проводит сбор глав субъектов РФ по работе межведомственных координирующих структур

Сегодня в Санкт-Петербурге под руководством командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева начался сбор с главами субъектов Российской Федерации по работе межведомственных координирующих штабов.

В мероприятии принимают участие руководители и представители от 26 регионов, входящих в зону ответственности Западного военного округа.

Офицеры штаба округа проведут теоретические и практические занятия по организации работы межведомственных координирующих штабов в случае возникновения кризисных ситуаций, проведения мобилизационных мероприятий, по взаимодействию органов исполнительной власти и военного управления.

В штабе ЗВО представителям регионов продемонстрируют возможности регионального центра управления штаба округа по координации и взаимодействию органов власти, а также тренировку дежурной смены по разрешению кризисной ситуации.

В окружном учебном центре представители регионов смогут увидеть подготовку младших специалистов, посетят тактико-специальные занятия с военнослужащими ЗВО, выставку новейших образцов вооружения и военной техники.

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