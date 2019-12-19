19.12.2019 (18:11)

Памятный мурал, посвященный подвигу легендарной 6-й роты ВДВ, появился на стене одного из многоэтажных домов Пскова

В Пскове на стене одного из многоэтажных домов по улице генерала В.Ф. Маргелова завершены работы над памятным муралом (художественное граффити), посвященном подвигу героев-десантников 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Мурал выполнен в рамках подготовительных мероприятий, посвященных 20-летию памяти подвига гвардейцев 6-й роты, погибших в бою на высоте 776,0 в марте 2000 года под Улус-Кертом в Чеченской Республике, которые ценой собственной жизни остановили банды террористов Хаттаба и Басаева.

Выполнение такого вида работ требует протокол-соглашения всех собственников жилья, которые поддержали данный проект.

Мурал выполнен художниками граффити при информационной поддержке Псковского соединения ВДВ и финансовой помощи благотворительного фонда святой равноапостольной княгини Ольги.

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