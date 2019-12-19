19.12.2019 (17:48)

Юнармейские отряды ВКС пополнились ребятами со всей страны

В Центральном доме Юнармии в Москве прошла торжественная церемония принятия клятвы юнармейца и вступления отрядов в Юнармейский центр военно-патриотического воспитания Воздушно-космических сил (ВКС).

Перед своими товарищами ребята произнесли торжественную клятву верности, исполнили гимн движения и получили наградные знаки отличия.

«Мы с гордостью принимаем вас в ряды воспитанников Центра военно-патриотического воспитания ВКС и уверены, что вы с честью будите нести звание юнармейца, приумножая славу и могущество нашей Родины!», — зачитал послание к юнармейцам заместитель начальника Военно-политического управления Главного командования ВКС полковник Андрей Душеба.

В торжественной церемонии также приняли участие начальник Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», летчик-космонавт Герой Российской Федерации Роман Романенко, заслуженный летчик-испытатель СССР, член Союза журналистов, президент благотворительного фонда «Мир Сент-Экзюпери» в России Мстислав Листов, начальник Центрального офицерского клуба ВКС заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин, начальник Юнармейского центра военно-патриотического воспитания ВКС, военный летчик гвардии полковник запаса Олег Комаров и другие почетные гости.

Ряды Юнармии пополнили более 150 ребят из Москвы, Московской области, Рязани, Калуги, Владикавказа и Республики Саха (Якутия). Они специально приехали на церемонию в Дом Юнармии в Москву.

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