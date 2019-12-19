19.12.2019 (17:42)

Звёзды российской эстрады и экипаж МКС поздравили Ансамбль песни и пляски ЗВО с 90-летием

Звёзды российской эстрады и экипаж Международной космической станции поздравили с праздником Ансамбль песни и пляски Западного военного округа (ЗВО), отмечающий 90-летний юбилей.

В большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, где состоялись торжества, зрители смогли посмотреть видеопоздравления Ларисы Долиной, Валерии, Льва Лещенко, Дениса Майданова, Светланы Крючковой и Александра Маршала. Со сцены ансамбль поздравили Игорь Димарин и Владимир Самсонов. С орбиты обратились участники космической экспедиции МКС-55/МКС-56 бортинженеры Олег Артемьев и Сергей Прокопьев. Все они пожелали ансамблю новых творческих успехов, аншлагов и верных зрителей.

Ансамбль песни и пляски ЗВО — легендарный коллектив, который включает в себя хор, балет и оркестр. В годы Великой Отечественной войны творческий коллектив оставался в блокадном Ленинграде, выступал на сборных пунктах и в госпиталях, во фронтовых землянках и в детских домах перед бойцами и ополченцами. Концертными площадками стали Невская Дубровка, ледовая трасса «Дорога жизни», корабли Балтийского флота, Ораниемнбаумский плацдарм. Также ансамбль выступал в частях Ограниченного контингента Советских войск в Афганистане, в ходе ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Начальник ансамбля — художественный руководитель заслуженный деятель искусств Республики Крым майор Илья Колесников.

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