19.12.2019 (17:38)
Молодое пополнение бригады РЭБ Центрального военного округа осваивает штатную технику
С новобранцами отдельной бригады РЭБ Центрального военного округа в Екатеринбурге проведено первое занятия по специальной подготовке на штатной технике.
В ходе вводного занятия военнослужащим были показаны следующие образцы вооружения и специальной военной техники РЭБ: комплексы «Красуха», «Мурманск», «Инфауна» и «Житель».
Для военнослужащих были проведены показательные развертывания комплекса и учебно-боевое применение в различных видах обстановки. Затем в сопровождении наставников военнослужащие впервые отработали учебные вопросы развертывания и применения вверенной им техники в соответствии с своей военно-учетной специальностью.
Всего к занятию привлекалось более 100 военнослужащих и было задействовано 20 единиц военной специальной техники.