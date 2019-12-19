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19.12.2019 (17:38)

Молодое пополнение бригады РЭБ Центрального военного округа осваивает штатную технику

С новобранцами отдельной бригады РЭБ Центрального военного округа в Екатеринбурге проведено первое занятия по специальной подготовке на штатной технике.

В ходе вводного занятия военнослужащим были показаны следующие образцы вооружения и специальной военной техники РЭБ: комплексы «Красуха», «Мурманск», «Инфауна» и «Житель».

Для военнослужащих были проведены показательные развертывания комплекса и учебно-боевое применение в различных видах обстановки. Затем в сопровождении наставников военнослужащие впервые отработали учебные вопросы развертывания и применения вверенной им техники в соответствии с своей военно-учетной специальностью.

Всего к занятию привлекалось более 100 военнослужащих и было задействовано 20 единиц военной специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Войска РЭБ , ВВТ , Центральный военный округ
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