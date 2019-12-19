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19.12.2019 (17:08)

Завершился полевой выход гаубичного артдивизиона Новороссийского десантного соединения

С началом нового учебного периода гаубичный артиллерийский дивизион гвардейского артиллерийского полка Новороссийского соединения ВДВ, дислоцированного в Анапе, выдвинулся на полигон Раевский для проведения планового полевого выхода.

 Десантники развернули и обустроили полевой лагерь, а затем приступили к выполнению программы полевого выхода.

В частности, десантники-артиллеристы совершенствовали навыки решения огневых задач из 122-мм гаубицы Д-30.

В связи с этим военнослужащие выполняли нормативы по развертыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей, корректированию огня.

В ходе практических стрельб расчеты гаубиц Д-30 поразили цели, имитирующие командно-штабные машины и пусковые установки тактических ракетных комплексов условного противника, на дистанциях до 5 тыс. метров.

Полевой выход завершился тактико-специальным учением с боевой стрельбой и тренировкой по управлению огнем гаубичного дивизиона, в ходе которых расчеты орудий провели стрельбы по одиночным и групповым целям из гаубиц Д-30.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , ВВТ
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