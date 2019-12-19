19.12.2019 (17:08)
Завершился полевой выход гаубичного артдивизиона Новороссийского десантного соединения
С началом нового учебного периода гаубичный артиллерийский дивизион гвардейского артиллерийского полка Новороссийского соединения ВДВ, дислоцированного в Анапе, выдвинулся на полигон Раевский для проведения планового полевого выхода.
Десантники развернули и обустроили полевой лагерь, а затем приступили к выполнению программы полевого выхода.
В частности, десантники-артиллеристы совершенствовали навыки решения огневых задач из 122-мм гаубицы Д-30.
В связи с этим военнослужащие выполняли нормативы по развертыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей, корректированию огня.
В ходе практических стрельб расчеты гаубиц Д-30 поразили цели, имитирующие командно-штабные машины и пусковые установки тактических ракетных комплексов условного противника, на дистанциях до 5 тыс. метров.
Полевой выход завершился тактико-специальным учением с боевой стрельбой и тренировкой по управлению огнем гаубичного дивизиона, в ходе которых расчеты орудий провели стрельбы по одиночным и групповым целям из гаубиц Д-30.