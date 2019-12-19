19.12.2019 (16:00)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по огневой подготовке для юнармейцев
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие по огневой подготовке для юнармейцев.
На занятие, которое прошло в военном городке ОГРВ ПРРМ, приняли участие около 50 ребят.
Военнослужащие рассказали юнармейцам тактико-технические характеристики пистолета Макарова, автомата Калашникова АК-74, снайперской винтовки Драгунова (СВД) и ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, а также продемонстрировали порядок выполнения нормативов по разборке и сборке АК-74.
После показных занятий ребята самостоятельно выполняли нормативы по разборке и сборке автомата Калашникова, отработали изготовку к бою из различных положений, а также метали учебную гранату на дальность.
В течение учебного года для юнармейцев планируется провести ещё несколько показных занятий по другим дисциплинам.