19.12.2019 (16:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по огневой подготовке для юнармейцев

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие по огневой подготовке для юнармейцев.

На занятие, которое прошло в военном городке ОГРВ ПРРМ, приняли участие около 50 ребят.

Военнослужащие рассказали юнармейцам тактико-технические характеристики пистолета Макарова, автомата Калашникова АК-74, снайперской винтовки Драгунова (СВД) и ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, а также продемонстрировали порядок выполнения нормативов по разборке и сборке АК-74.

После показных занятий ребята самостоятельно выполняли нормативы по разборке и сборке автомата Калашникова, отработали изготовку к бою из различных положений, а также метали учебную гранату на дальность.

В течение учебного года для юнармейцев планируется провести ещё несколько показных занятий по другим дисциплинам.

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