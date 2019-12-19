Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.12.2019 (16:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по огневой подготовке для юнармейцев

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие по огневой подготовке для юнармейцев.

На занятие, которое прошло в военном городке ОГРВ ПРРМ, приняли участие около 50 ребят.

Военнослужащие рассказали юнармейцам тактико-технические характеристики пистолета Макарова, автомата Калашникова АК-74, снайперской винтовки Драгунова (СВД) и ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, а также продемонстрировали порядок выполнения нормативов по разборке и сборке АК-74.

После показных занятий ребята самостоятельно выполняли нормативы по разборке и сборке автомата Калашникова, отработали изготовку к бою из различных положений, а также метали учебную гранату на дальность.

В течение учебного года для юнармейцев планируется провести ещё несколько показных занятий по другим дисциплинам.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие российской военной базы в Киргизии встретились с ректором Киргизско-Российского славянского университета
В Нижегородской области военнослужащие-женщины завершают курс интенсивной боевой подготовки с элементами выживания
В Белгородской области создали уникальную полосу препятствий с психофизической имитацией военных действий для подготовки разведчиков
Авиация и спецназ России и Индии в рамках учения «Индра–2019» уничтожили условных террористов, захвативших военный объект

Метки:
Западный военный округ , Приднестровье , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false