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19.12.2019 (15:51)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведены соревнования по тяжёлой атлетике среди подразделений

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) в рамках годовой спартакиады между подразделениями проведен турнир по жиму штанги лежа.

По регламенту соревнований участники были разделены на семь весовых категорий: до 67,5, 75, 82,5, 90, 100, 110 и 125 кг. Помимо индивидуального состязания, во внимание принимался командный зачет, который складывался из семи лучших результатов команды.

По итогам турнира по жиму штанги лежа общекомандное первое место заняли военнослужащие роты охраны. Победителям и призерам были вручены медали и грамоты.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Спорт , Приднестровье
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