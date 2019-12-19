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19.12.2019 (15:46)

Десять калининградских призывников проводили на службу в Президентский полк

В Калининградском историко-художественном музее прошли торжественные проводы призывников, отобранных для прохождения военной службы в Президентский полк службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации.

Для прохождения военной службы по призыву в Президентском полку были отобраны 10 юношей, проживающих на территории Калининградской области. Среди критериев отбора – рост от 175 до 190 см, хорошее знание русского языка, отсутствие дефектов речи и татуировок на теле, отличное здоровье и физическое развитие, а также наличие среднего (полного) общего образования.

В торжественной обстановке с напутственными словами к будущим «кремлёвцам» обратились представители командования Балтийского флота, военного комиссариата Калининградской области, областного правительства, ветеранских и общественных организаций, родители. Проводить ребят пришли их родные и друзья. Призывникам вручены памятные подарки, а их родителям - благодарственные письма.

Первый набор в Президентский полк произошел весной 2009 года. Всего, за 10 лет, для службы в Кремле из самого западного региона было отправлено более 250 призывников.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Военная служба по призыву , Балтийский флот , Призывник , Западный военный округ
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