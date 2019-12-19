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19.12.2019 (14:27)

Во Владикавказе прошли торжественные мероприятия, посвященные 76-летию со дня образования Северо-Кавказского СВУ

В Республике Северная Осетия-Алания состоялись торжественные мероприятия, посвященные 76-летию со дня образования Северо-Кавказского суворовского военного училища (СК СВУ).

В празднике приняли участие представители командования 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), правительства РСО-Алания, парламента Северной Осетии, администрации Владикавказа, ветеранских и общественных организаций, родители и близкие воспитанников суворовского военного училища.

Гости училища ознакомились с учебно-материальной и спортивной базой, спальными корпусами и социально-культурными объектами, расположенными на территории учебного заведения. Суворовцы имеют возможность заниматься в специально оборудованных классах подготовки молодых водителей, совершать выходы по туристическим маршрутам, постигать основы начальной военной подготовки. На территории суворовского военного училища оборудован городок для игры в пейнтбол с необходимым оборудованием на 24 человека, а также скалодром.

Завершились торжественные мероприятия праздничным концертом в клубе училища. Оркестр исполнил песню «Честь России». Младшие и старшие суворовцы в сопровождении военного оркестра спели «Сегодня мы суворовцы», «Суворовцы, кадеты, юнкера», «Флаг моего государства» и др.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Суворовское училище , Южный военный округ , Торжественные церемонии
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