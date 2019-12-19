19.12.2019 (14:06)

На российских воинских кладбищах в японских городах Идзумиоцу и Мацуяма прошли мероприятия, посвященные памяти русских воинов, погибших в годы Русско-японской войны

17-18 декабря на российских воинских кладбищах в городах Идзумиоцу и Мацуяма (Япония) сотрудники Представительства Минобороны (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в КНР, Генерального консульства России в г. Осака при участии представителей местных органов власти возложили живые цветы и почтили о русских воинов, скончавшихся от ран и болезней в японском плену в 1904-1905 гг.

Русско-японская война 1904-1905 гг. считается одной из самых трагических страниц в истории нашего государства. В то же время героизм солдат и офицеров России, их беззаветная преданность воинскому долгу и своей Родине навсегда останутся в памяти нашего народа.

Около 70 тысяч русских солдат и офицеров оказались тогда в японском плену. Их содержали в 29 лагерях, располагавшихся в городах Иокогама, Киото, Кумамото, Мацуяма, Осака, Фукуока, Хамадэра (Идзумиоцу) и ряде других. Условия содержания для пленных в разных лагерях были различными. По всей Японии были расселены взятые в плен русские и жили они далеко не одинаково: все зависело, во многом, от того ближайшего начальства, которому поручены непосредственные заботы о невольниках.

Первым и одним из крупнейших лагерей для военнопленных на территории Японии стало поселение в г. Мацуяма префектуры Эхиме на о. Сикоку, в который попало свыше 6000 русских солдат и офицеров. Больше половины из них были ранены или тяжело больны. Для лечения и ухода за русскими военнопленными на территории лагеря было построено 33 здания. Большинство военнопленных впоследствии вернулись в Россию, однако 98 из них погибли и были захоронены на городском кладбище Мацуямы.

Первоначально кладбище находилось на вершине горы Мийокен. Позднее, в 1960 г., по инициативе местного правительства было перенесено на свое нынешнее место, неподалеку от средней школы Кацуяма, завуч которой стал первым председателем Общества по защите кладбищ русских солдат.

В лагере Хамадера г. Идзумиоцу префектуры Осака содержалось около 30 000 человек. На территории городского кладбища имеется участок, где находятся 89 могил русских солдат и матросов, умерших в плену. В 1997 г. там также был установлен небольшой мемориал от жителей Владивостока и моряков ТОФ. В 2004 г. силами местных организаций возле каждого надгробия были установлены новые таблички с надписями на японском и русском языках.

Репатриация военнопленных завершилась в середине февраля 1906 года, прах 462 воинов, умерших в лагерях, навсегда остался в японской земле, память о них жива в сердцах россиян, неравнодушных к истории нашей страны.

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