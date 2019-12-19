19.12.2019 (13:48)

Новосибирцы отправились служить в Президентский полк

Пятнадцать призывников из Новосибирской области отправились служить в Президентский полк. Торжественная отправка новобранцев состоялась с железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный».

На торжественном мероприятии напутствие призывникам произнесли начальник отдела призыва граждан на военную службу военного комиссариата Новосибирской области Евгений Краев, представители правительства и администрации НСО, ветераны военной службы, а также родители призывников.

Для прохождения срочной службы в Президентском полку отбираются граждане безупречные в морально-деловом отношении, имеющие высшее или средне-профессиональное образование, хорошо владеющие русским языком, с отличным здоровьем и физическим развитием, ростом от 175-190 см.

По традиции из Новосибирской области торжественная отправка новобранцев в Президентский полк проходит два раза в год. Количество призывников ежегодно составляет около 30 человек.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице