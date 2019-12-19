19.12.2019 (13:44)

Военный госпиталь в Новосибирске отмечает 100-летний юбилей

Сегодня 425-й военный госпиталь Центрального военного округа в Новосибирске, отмечает 100-летний юбилей. По этому поводу в лечебном учреждении состоялось торжественное мероприятие, на котором присутствовали медицинский персонал, ветераны военно- медицинской службы и другие гости.

19 декабря 1919 года Новониколаевский лазарет был переименован в Новониколаевский военный госпиталь на 615 коек. В свои первые годы существования основной задачей медицинских работников была борьба с острозаразными инфекциями. Тогда военные медики спасли молодой город Новониколаевск (Новосибирск) от эпидемии тифа. Большая роль медучреждению была отведена и в годы Великой Отечественной войны. Почти весь медперсонал госпиталя, вместе с армией, эшелоном отправился на фронт. На их место пришли медики из запаса, которые вернули в строй более 100 000 раненых бойцов.

За годы своего существования лечебное учреждение претерпело множество изменений. Сейчас это специализированная многопрофильная организация, которая оснащена современным медицинским оборудованием. «В этом году в госпиталь поступило новое оборудование: комплекс телемедицинских консультаций, эндоскопическая стойка для проведения операций с применением артроскопических технологий на коленном и плечевом суставах, рентгеновский компьютерный томограф и другое медицинское оборудование. Сегодня в госпитале трудятся около 700 человек. Семьдесят процентов врачебного состава и среднего медперсонала имеют высшую квалификационную категорию. «Мы постоянно развиваемся. В практику активно внедряем телемедицинские консультации с главными специалистами Вооруженных Сил Российской Федерации, по вопросам оказания медицинской помощи пациентам со сложными патологиями.», - отметил начальник 425 ВГ, подполковник медицинской службы Алексей Усков.

425 военный госпиталь включен в перспективный план строительства Вооруженных Сил Российской Федерации, со временем лечебное учреждение будет располагаться в комплексе современных зданий.

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