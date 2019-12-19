19.12.2019 (13:38)

В Оренбургском ПКУ состоялось подведение итогов учебного полугодия

В Оренбургском президентском кадетском училище состоялось подведение итогов учебного полугодия.

В торжественном мероприятии приняли участие руководство училища, педагоги, воспитатели и кадеты. Начальник училища Татьяна Машковская подвела итоги учебного полугодия, отметила и наградила отличившихся воспитанников училища, которые достигли высоких результатов в учебе, творчестве, спорте. Особого внимания были удостоены кадеты училища, которые принимали участие и заняли призовые места в XXVI открытой городской конференции «Интеллектуалы 21 века», областном конкурсе «Рисуем подвиг» и турниру по боксу «Кадетский удар». Им были вручены грамоты и кубки.

Оренбургское ПКУ было создано распоряжением Президента России в 2010 году на базе бывшего Оренбургского высшего зенитного ракетного командного училища.

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