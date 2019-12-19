Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.12.2019 (13:38)

В Оренбургском ПКУ состоялось подведение итогов учебного полугодия

В Оренбургском президентском кадетском училище состоялось подведение итогов учебного полугодия.

В торжественном мероприятии приняли участие руководство училища, педагоги, воспитатели и кадеты. Начальник училища Татьяна Машковская подвела итоги учебного полугодия, отметила и наградила отличившихся воспитанников училища, которые достигли высоких результатов в учебе, творчестве, спорте. Особого внимания были удостоены кадеты училища, которые принимали участие и заняли призовые места в XXVI открытой городской конференции «Интеллектуалы 21 века», областном конкурсе «Рисуем подвиг» и турниру по боксу «Кадетский удар». Им были вручены грамоты и кубки.

Оренбургское ПКУ было создано распоряжением Президента России в 2010 году на базе бывшего Оренбургского высшего зенитного ракетного командного училища.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Около 1,5 тыс. курсантов ВУНЦ ВВС будут готовиться к военному параду на Красной площади в 2020 году
В Военно-воздушной академии подвели итоги учебно-научной деятельности
Разведчики ЦВО на полевых занятиях под Оренбургом проходили испытания на стрессоустойчивость
В Поволжье более 1000 военнослужащих ЦВО привлечены к занятиям по слаживанию отделений

Метки:
Центральный военный округ , Военное образование , Президентские училища
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false