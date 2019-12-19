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19.12.2019 (13:08)

Военнослужащие российской военной базы в Киргизии встретились с ректором Киргизско-Российского славянского университета

Военнослужащие российской военной базы в Киргизии встретились с ректором Киргизско-Российского славянского университета (КРСУ) Леонидом Сумароковым. В преддверие празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне командование база пригласило ученого для презентации военнослужащим, членам их семей и юнармейцам своего научного труда, посвященного событиям того грозного времени.

Автор рассказал российским военным об этапах проводимой вузом научно-исследовательской работы, посвященной роли Киргизской СССР в оказании помощи фронтам Великой Отечественной войны, общественным и политическим деятелям, ставшим героями Советского Союза и полными кавалерами ордена «Славы».

Воспоминания очевидцев и официально зарегистрированные факты о приеме эвакуированных промышленных предприятий, их сотрудников и членов их семей, военных госпиталях для излечения советских солдат и офицеров на территории Советской Киргизии во время войны нашли свое отражение на страницах его научного труда. В ходе встрече отдельно был затронут подвиг героический подвиг летчика-штурмовика Исмаилбека Таранчиева, чье имя носит один из самолетов Су-25 российской военной базы.

В завершение встречи ученый поблагодарил собравшихся за внимания и ответил на интересующие вопросы аудитории, пообещав передать в музей воинской части один из первых экземпляров своей работы, когда она будет завершена.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Юнармия , Центральный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ) , Военная база , Киргизия , Военно-патриотическое воспитание
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