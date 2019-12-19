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19.12.2019 (12:54)

На полигоне Князе-Волконский под Хабаровском продолжается сбор руководящего состава Восточного военного округа

На сборе руководящего состава Восточного военного округа на полигоне Князе-Волконский под Хабаровском проведен комплекс практических занятий.

В частности,  представителям  руководящего состава общевойсковых объединений  округа, командирам соединений и воинских частей довели современные требования по организации занятий  по огневой подготовке, подготовке танковых подразделений  и ведению боевой стрельбы из вооружения танка Т-72Б3 с закрытых огневых позиций.

На войсковом стрельбище участникам сбора на практике продемонстрировали методику проведения занятий по огневой подготовке с элементами армейской практической стрельбы.

Проведен динамический показ выполнения упражнения армейской тактической стрельбы подразделением снайперов. Упражнение выполнено с учетом опыта  ведения современных вооруженных конфликтов.

Кроме того,  офицерам доведена современная методика  проведения  тренировок по управлению огнем артиллерии по целям,  полученным от БЛА «Орлан-10».  Боевые стрельбы выполнили экипажи  самоходных артиллерийских установок и расчеты минометов.

На психологической полосе препятствий  участников  сбора ознакомили  с методами психологической подготовки военнослужащих перед выполнением задач по предназначению.

Полоса создана на полигоне «Князе-Волконский» в текущем году, имеет около 10  различных препятствий.  Прохождение трассы подразделением военнослужащих в ходе показного занятия сопровождалось сильным задымлением, холостыми выстрелами из пулеметов и танковых пушек, взрывами имитационных зарядов, аудио сопровождением налета авиации «противника».

Как сообщалось ранее, с начала текущей недели под личным руководством командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко на базе мотострелкового соединения ВВО и полигона Князе-Волконский в Хабаровском крае проводится оперативно-мобилизационный сбор (ОМС) руководящего состава ВВО. В нем принимают участие порядка 200 представителей руководящего состава округа, общевойсковых объединений, командования ВВС и ПВО, ТОФ, командиры воинских частей.

Мероприятие продлится  до 20 декабря.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , ПВО , Танки , Военные сборы , Восточный военный округ , ВВС
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