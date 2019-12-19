19.12.2019 (12:54)

На полигоне Князе-Волконский под Хабаровском продолжается сбор руководящего состава Восточного военного округа

На сборе руководящего состава Восточного военного округа на полигоне Князе-Волконский под Хабаровском проведен комплекс практических занятий.

В частности, представителям руководящего состава общевойсковых объединений округа, командирам соединений и воинских частей довели современные требования по организации занятий по огневой подготовке, подготовке танковых подразделений и ведению боевой стрельбы из вооружения танка Т-72Б3 с закрытых огневых позиций.

На войсковом стрельбище участникам сбора на практике продемонстрировали методику проведения занятий по огневой подготовке с элементами армейской практической стрельбы.

Проведен динамический показ выполнения упражнения армейской тактической стрельбы подразделением снайперов. Упражнение выполнено с учетом опыта ведения современных вооруженных конфликтов.

Кроме того, офицерам доведена современная методика проведения тренировок по управлению огнем артиллерии по целям, полученным от БЛА «Орлан-10». Боевые стрельбы выполнили экипажи самоходных артиллерийских установок и расчеты минометов.

На психологической полосе препятствий участников сбора ознакомили с методами психологической подготовки военнослужащих перед выполнением задач по предназначению.

Полоса создана на полигоне «Князе-Волконский» в текущем году, имеет около 10 различных препятствий. Прохождение трассы подразделением военнослужащих в ходе показного занятия сопровождалось сильным задымлением, холостыми выстрелами из пулеметов и танковых пушек, взрывами имитационных зарядов, аудио сопровождением налета авиации «противника».

Как сообщалось ранее, с начала текущей недели под личным руководством командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко на базе мотострелкового соединения ВВО и полигона Князе-Волконский в Хабаровском крае проводится оперативно-мобилизационный сбор (ОМС) руководящего состава ВВО. В нем принимают участие порядка 200 представителей руководящего состава округа, общевойсковых объединений, командования ВВС и ПВО, ТОФ, командиры воинских частей.

Мероприятие продлится до 20 декабря.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице