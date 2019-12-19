19.12.2019 (12:14)
Современные способы организации связи отработали военные связисты ВВО в ходе масштабной радиотренировки
Специалисты войск связи отработали задачи по организации устойчивой помехозащищенной связи с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов между пунктами управления и другими абонентами, в том числе с применением развернутой в Арктической зоне новой станции спутниковой связи.
Военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию, работе и перемещению современных аппаратных станций и комплексов, как в дневное, так и в ночное время.
Также в ходе комплексной радиотренировки, была проверена работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковые каналы.
В целях совершенствования системы боевого управления расчеты выполнили нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечили пункты управления видеоконференцсвязью.
К мероприятию боевой подготовки было привлечено более 1,5 тысяч человек, задействовано свыше 250 единиц техники, в том числе современные комплексы «Редут-2УС», станции спутниковой связи «Ливень», оснащенные спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, пункты управления связи, антенные модули и командно-штабные машины, радиорелейные станции.