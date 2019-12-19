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19.12.2019 (12:14)

Современные способы организации связи отработали военные связисты ВВО в ходе масштабной радиотренировки

Специалисты войск связи отработали задачи по организации устойчивой помехозащищенной связи с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов между пунктами управления и другими абонентами, в том числе с применением развернутой в Арктической зоне новой станции спутниковой связи.

Военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию, работе и перемещению современных аппаратных станций и комплексов, как в дневное, так и в ночное время.

Также в ходе комплексной радиотренировки, была проверена работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковые каналы. 

В целях совершенствования системы боевого управления расчеты выполнили нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечили пункты управления видеоконференцсвязью.

К мероприятию боевой подготовки было привлечено более 1,5 тысяч человек, задействовано свыше 250 единиц техники, в том числе современные комплексы «Редут-2УС», станции спутниковой связи «Ливень», оснащенные спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, пункты управления связи, антенные модули и командно-штабные машины, радиорелейные станции.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска связи , ВВТ , Восточный военный округ
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