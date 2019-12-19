Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.12.2019 (12:06)

В ВВО поступит модернизированная РЛС

В радиотехнические войска объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа по плану переоснащения на новые образцы техники поступит радиолокационная станция 19Ж6П.

Эта РЛС предназначена для обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей, в том числе крылатых ракет, при воздействии активных и пассивных помех, а также отражений от земной поверхности и метеообразований.

В новой РЛС увеличена дальность обнаружения воздушных объектов, введены новые режимы работы, выполнена автоматизация процессов сопровождения, инициализации и сопровождения целей, есть возможность сопряжения РЛС с современными системами АСУ.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Летчики бомбардировочной и штурмовой авиации ВВО уничтожили полевой лагерь условных террористов
Военнослужащие ВВО посетили Долину кувшинов в Лаосе
Государственный министр обороны Индии и замкомандующего войсками ВВО посетили финальную часть межвидового российско-индийского учения «Индра-2019»
На Ставрополье танкисты ЮВО проходят курс экстремального вождения Т-72Б3

Метки:
ВВТ , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false