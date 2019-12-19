19.12.2019 (12:06)

В ВВО поступит модернизированная РЛС

В радиотехнические войска объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа по плану переоснащения на новые образцы техники поступит радиолокационная станция 19Ж6П.

Эта РЛС предназначена для обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей, в том числе крылатых ракет, при воздействии активных и пассивных помех, а также отражений от земной поверхности и метеообразований.

В новой РЛС увеличена дальность обнаружения воздушных объектов, введены новые режимы работы, выполнена автоматизация процессов сопровождения, инициализации и сопровождения целей, есть возможность сопряжения РЛС с современными системами АСУ.

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