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19.12.2019 (12:01)

Летчики бомбардировочной и штурмовой авиации ВВО уничтожили полевой лагерь условных террористов

Сразу на двух специализированных авиационных полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Приморском краях, летчики бомбардировочной и штурмовой авиации выполнили боевые стрельбы и бомбометание.

Экипажи бомбардировщиков Су-34, Су-24М2 и штурмовиков Су-25СМ «Грач» усовершенствовали свои навыки по аэронавигации, пилотированию в заданном районе, проведению воздушной разведки, выполнению парных полетов.

После обнаружения целей, имитирующих полевой лагерь с парком техники условных террористов, в том числе хорошо укрепленных объектов, летчики нанесли массированный бомбовый удар.

В свою очередь экипажи штурмовиков Су-25 СМ выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет.

На завершающей стадии «зачистки» заданного района местности и уничтожения оставшихся групп «террористов» летчики штурмовиков Су-25СМ применили пушечное вооружение самолетов.

Особое внимание при выполнении боевых стрельб было уделено уклонению от удара средств ПВО противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Авиация , Восточный военный округ , Антитеррор
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