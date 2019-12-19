19.12.2019 (11:43)

Военнослужащие ВВО посетили Долину кувшинов в Лаосе

Для военнослужащих мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Забайкальском крае, была организована экскурсия по достопримечательностям Лаоса после успешного завершения первого в истории совместного российско-лаосского военного учения «Ларос-2019».

Насыщенная экскурсионная программа включала в себя посещение пещеры Пио, горячих источников и одной из самых высоких точек страны, горы Кхан.

Самым необычным историко-археологическим памятником Лаоса, который посетили российские военнослужащие, стала Долина кувшинов в провинции Сиангкхуанг. Эта достопримечательность имеет статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь находятся тысячи больших каменных горшков, рассеянных у подножия Аннамского хребта, разделяющего Лаос и Вьетнам.

После возращения в лагерь, на концертной площадке полигона Бан Пэн выступили творческие группы России и Лаоса.

Напомним, что танковые подразделения ВВО впервые приняли участие в розыгрыше эпизодов учения по проведению контртеррористической операции на территории Лаоса, которое способствует расширению военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, в том числе в противодействии международному терроризму.

Всего в первом в истории российско-лаосском учении «Ларос-2019» приняло участие более 500 военнослужащих России и Лаоса.

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