19.12.2019 (11:09)

Государственный министр обороны Индии и замкомандующего войсками ВВО посетили финальную часть межвидового российско-индийского учения «Индра-2019»

На индийском полигоне Бабина в штате Уттар-Прадеш проходит финальная часть межвидового российско-индийского учения «Индра-2019». За действиями коллективных сил вместе с офицерами международного штаба наблюдают Государственный министр обороны Правительства Индии Шрипад Наик и заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

По замыслу эпизода, который отрабатывают мотострелковые и специальные подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа и 31-й бронетанковой дивизии Вооруженных сил Индии, международные силы блокировали в населенном пункте крупный отряд террористов. Для подавления долговременных огневых точек противника на подступах к деревне было принято решение применить бронетехнику.

С двух сторон к практическим действиям привлечено 14 танков Т-90 и 14 боевых машин пехоты БМП-2, более 500 человек личного состава. Бронетехника международных сил развернулась в боевые порядки и нанесла удар по позициям условных террористов, удерживающих населенный пункт.

Действия наземных сил поддержала авиация.

Личный состав мотострелковых подразделений в настоящее время проводит зачистку населенного пункта от оставшихся «боевиков». Этот эпизод завершает активную часть международного учения.

Накануне Государственный министр обороны Правительства Индии Шрипад Наик и заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Сергей Севрюков провели краткий анализ завершающегося учения и по его итогам наградили ряд военнослужащих Вооруженных Сил России и Индии ведомственными медалями и памятными подарками. Также должностные лица осмотрели образцы стрелкового вооружения двух стран.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице