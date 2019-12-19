19.12.2019 (11:00)
Более 1500 новобранцев начали прохождение военной службы на кораблях и в воинских частях Черноморского флота
С начала осеннего 2019 года призыва граждан на военную службу более 1500 новобранцев прибыли для прохождения военной службы на корабли и в воинские части Черноморского флота.
На данный момент общее количество прибывших военнослужащих составляет более 90 процентов от запланированного числа призывников.
После прибытия на флот все военнослужащие осеннего призыва прошли подготовительный курс, в ходе которого получили знания и навыки по основным направлениям общевойсковой подготовки.
На Черноморском флоте ожидают еще одну группу молодого пополнения, после прибытия которой план призыва будет выполнен в полном объёме.
Всего в ходе осеннего призыва 2019 года Черноморский флот пополнят порядка 1600 военнослужащих по призыву.
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