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19.12.2019 (11:00)

Более 1500 новобранцев начали прохождение военной службы на кораблях и в воинских частях Черноморского флота

С начала осеннего 2019 года призыва граждан на военную службу более 1500 новобранцев прибыли для прохождения военной службы на корабли и в воинские части Черноморского флота.

На данный момент общее количество прибывших военнослужащих составляет более 90 процентов от запланированного числа призывников.

После прибытия на флот все военнослужащие осеннего призыва прошли подготовительный курс, в ходе которого получили знания и навыки по основным направлениям общевойсковой подготовки.

На Черноморском флоте ожидают еще одну группу молодого пополнения, после прибытия которой план призыва будет выполнен в полном объёме.

Всего в ходе осеннего призыва 2019 года Черноморский флот пополнят порядка 1600 военнослужащих по призыву.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Южный военный округ , Корабли
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