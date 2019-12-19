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19.12.2019 (10:53)

Молодые лётчики морской авиации Черноморского флота провели воздушные дуэли в небе над Крымом

Молодые лётчики за штурвалами многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М из состава морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) провели воздушные дуэли в небе над Крымом.

В ходе учебно-тренировочных полетов молодые асы выполнили полёты по одиночному плану, а также в составе пар и звеньев.

Завершением мероприятия боевой подготовки стало проведение лётчиками дуэльных упражнений на встречных курсах с отработкой элементов сложного пилотажа.

Всего в учебно-тренировочных полётах было задействовано 6 самолётов из состава полка МА и ПВО ЧФ.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , ПВО , Авиация , Южный военный округ
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