19.12.2019 (10:53)
Молодые лётчики морской авиации Черноморского флота провели воздушные дуэли в небе над Крымом
Молодые лётчики за штурвалами многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М из состава морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) провели воздушные дуэли в небе над Крымом.
В ходе учебно-тренировочных полетов молодые асы выполнили полёты по одиночному плану, а также в составе пар и звеньев.
Завершением мероприятия боевой подготовки стало проведение лётчиками дуэльных упражнений на встречных курсах с отработкой элементов сложного пилотажа.
Всего в учебно-тренировочных полётах было задействовано 6 самолётов из состава полка МА и ПВО ЧФ.
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