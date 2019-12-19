19.12.2019 (10:47)

Морские пехотинцы Северного флота приняли Военную присягу

Новобранцы морской пехоты Северного флота приняли Военную присягу. В общей сложности их было 21 человек, прибывших на флот из различных регионов России.

До приведения к Военной присяге молодые матросы в течение месяца проходили курс молодого бойца: учили требования общевоинских уставов, обязанности военнослужащих, занимались строевой и физической подготовкой, осваивали азы огневой подготовки.

Торжественная церемония прошла на плацу отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты в посёлке Спутник Мурманской области. Помимо личного состава соединения в ней приняли участие родители военнослужащих, в основном призванных из Мурманской области.

Кроме мурманчан в ходе весеннего призыва морскую пехоту Северного флота пополнили жители Ленинградской и Архангельской областей, Алтайского края и Санкт-Петербурга. Впереди их ждёт 11 месяцев интенсивной боевой подготовки, практических занятий и учений, а также полевых выходов и Арктических походов.

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