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19.12.2019 (10:11)

На Ставрополье танкисты ЮВО проходят курс экстремального вождения Т-72Б3

На полигоне Николо-Александровский механики-водители мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ставропольском крае, приступили к отработке практики экстремального вождения танков Т-72Б3.

В ходе занятий военнослужащие выполнят приемы маневрирования на скоростной трассе, совершат прохождение маршрута в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях, выполнят повороты и развороты различной сложности. Также пройдут занятия по преодолению оврагов, искусственных и естественных препятствий.

На протяжении всего маршрута трассы подразделение разведки создаст условия, приближенные к реальному бою, используя дымовые гранаты, взрывпакеты и холостые патроны.

Такие занятия развивают внимательность и концентрацию у водителей, а также позволяют оценить возможности боевой техники.

К занятиям привлекаются экипажи танков в полном составе. Практику экстремального вождения пройдут более 40 механиков-водителей танков. Данные занятия проводятся в преддверии отборочного этапа конкурса «Танковый биатлон».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ВВТ , Танки , Южный военный округ , Танковый биатлон , Полигон
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