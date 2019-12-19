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19.12.2019 (10:09)

На Северном Кавказе группы разминирования ЮВО обезвредили более 6 тыс. ВОП в 2019 году

На Северном Кавказе в 2019 году подвижные группы разминирования Южном военном округе (ЮВО) обнаружили и обезвредили более 6 тыс. различных боеприпасов и взрывоопасных предметов (ВОП), что на 20 процентов больше, чем в 2018 году.

С января по ноябрь 2019 года инженерные подразделения 58-й армии ЮВО отработали более 360 заявок от военных комиссариатов, расположенных на территории республик Северная Осетия, Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Южная Осетия.

Разминирование проводило около 30 подвижных групп из состава воинских частей и соединении 58-й армии ЮВО. Группы разминирования взаимодействуют с администрацией районов и военными комиссариатами, от которых поступают заявки на разминирование экономически важных объектов и сельскохозяйственных угодий.

Подразделения разминирования оснащены современными средствами поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов, комплектами разведки минных полей, миноискателями, машинами для перевозки ВОП. К выполнению задач привлекаются также специальные собаки минно-розыскной службы. Группы разминирования снабжены эффективными средствами защиты ОВР-2.

Главы районов оказывают военным инженерам всю необходимую помощь в организации и проведении работ по очистке местности от взрывоопасных предметов, что позволяет качественно и в срок выполнить задачи по разминированию.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Разминирование
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