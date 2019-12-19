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19.12.2019 (09:43)

Военнослужащие Каспийской флотилии начали подготовку к конкурсу водолазного мастерства «Глубина» в рамках АрМИ-2020

На Каспийской флотилии (КФл) началась подготовка к международному конкурсу по водолазному многоборью «Глубина» в рамках АрМИ-2020.

На учебно-тренировочном комплексе водолазы и пловцы КФл отработают приемы подводной борьбы и скоростного плавания, подъем предметов, оказание помощи условно пострадавшим, сварку и резку объектов под водой, работу в затопленном отсеке, преодоление водной полосы препятствий.

По итогам проведенных отборочных состязаний лучшие подводные пловцы и водолазы КФл войдут в состав команды для участия во Всеармейском конкурсе по водолазному многоборью.

Всего в занятиях принимает участие более 100 военнослужащих КФл.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
АрМИ , Глубина , Каспийская флотилия , Южный военный округ
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