19.12.2019 (09:39)
В Армении началась одиночная подготовка молодого пополнения подразделений инженерных войск
В рамках слаживания подразделений российской военной базы в Армении началась одиночная подготовка молодого пополнения подразделений инженерных войск.
Полевые практические занятия проводятся на полигоне Камхуд на высоте более 1,5 тыс. м над уровнем моря.
Военнослужащие выполняют нормативы по тактической, специальной, огневой подготовке, отрабатывают вождение боевых машин в горной местности, изучают требования и основы безопасности военной службы, а также обучаются добыче с использованием станции комплексной очистки СКО-10 «Гигиена».
К практическим занятиям по боевой подготовке привлечено более 100 военнослужащих и около 50 единиц специальной военной техники.
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