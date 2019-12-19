19.12.2019 (09:32)

В Абхазии более 3 тыс. военнослужащих ЮВО приступили к боевым стрельбам в составе мотострелковых отделений, артиллерийских расчетов и танковых экипажей

В рамках боевой подготовки военнослужащие российской военной базы в Абхазии приступили к выполнению боевых стрельб в составе мотострелковых отделений, артиллерийских расчетов и танковых экипажей.

В ходе мероприятий в горах и на морском побережье полигонов Цабал и Нагвалоу в Абхазии, а также Майкопский в Адыгее личный состав выполняет огневые задачи в дневное и ночное время из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, ручных пулеметов «Печенег», реактивных систем залпового огня «Град», орудий танков Т-72Б3 и БТР-82АМ.

Для поиска целей противника мотострелковые подразделения, экипированные в новейшие комплекты обмундирования «Ратник», активно используют современные переносные комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» со встроенной навигационной системой ГЛОНАСС.

В составе подразделений военнослужащие учатся решать различные учебно-боевые задачи в условиях динамично меняющейся обстановки современного общевойскового боя. Замыслы учебных тактических эпизодов основываются на опыте вооруженного конфликта в Сирийской Арабской Республике.

Всего в этапе боевой подготовки принимают участие более 3 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц военной техники, в том числе бронированные автомобили «Тигр-М».

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