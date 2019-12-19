19.12.2019 (08:11)

Российские военные летчики, принимающие участие в учении «Индра-2019» посетили начальную школу ВВС Индии в городе Пуна

В рамках межвидового российско-индийского учения «Индра-2019» военнослужащие армии ВВС и ПВО Восточного военного округа по приглашению индийских коллег посетили начальную школу в городе Пуна, где обучаются дети из семей индийских лётчиков. Это учебное заведение находится под патронатом Военно-воздушных сил Индии.

Российским летчикам провели экскурсию по школе, показали учебные классы. Военнослужащие встретились с преподавательским составом и учащимися. Индийские дети рассказали гостям, что мечтают в будущем стать военными летчиками и летать в составе совместных российско-индийских экипажей. В память о встрече ребятам подарили сувениры и футболки с эмблемой Военно-воздушных Сил России. Также была сделана совместная фотография.

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