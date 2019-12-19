19.12.2019 (08:48)

Российские боевые корабли будут открыты для посещения жителями и гостями южнокорейского Пусана

Продолжается деловой заход отряда кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) «Варяг», большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» в порт Пусан (Республика Корея).

Накануне командир отряда кораблей капитан 1 ранга Александр Шварц и командиры кораблей отряда нанесли визит вежливости командующему Боевым командованием Военно-морских сил Республики Корея вице-адмиралу Ли Сон Хвану и посетили мэрию Пусана.

В рамках взаимных визитов на российских кораблях побывали военнослужащие ВМС Южной Кореи, а тихоокеанцы осмотрели боевые единицы принимающей стороны.

Планируется, что сегодня корабли российского отряда будут открыты для посещения местными жителями и гостями Пусана. Для них организуют экскурсии по флагману ТОФ.

Во второй половине дня пройдут товарищеские соревнования между моряками двух стран по перетягиванию каната, футболу и волейболу. Для тихоокеанцев организованы экскурсии в парк «Ёндусан» и в Морской буддистский храм.

Визит кораблей ТОФ в Южную Корею продлится до 21 декабря.

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