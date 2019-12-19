19.12.2019 (07:35)

Икона Главного храма Вооруженных Сил России «Спас Нерукотворный» завершила пребывание во Владивостоке

Сегодня в День Николая Чудотворца, который считается покровителем всех путешественников и моряков, завершилось пребывание во Владивостоке Иконы Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный».

В Покровском кафедральном соборе Владивостока у Иконы и ковчега с мощами святых покровителей российского воинства-Андрея Первозванного, адмирала Федора Ушакова, Сергия Радонежского, Георгия Победоносца, Николая Чудотворца, апостола Петра прошла сначала праздничная литургия, а затем молебен о процветании Вооруженных Сил Отечества.

На церковной службе присутствовали более 300 военнослужащих Тихоокеанского флота. Всего с 27 ноября Иконе поклонились более 8 тыс. военнослужащих Тихоокеанского флота, служащих воинских частей, членов семей военнослужащих.

Сегодня же Икону «Спас Нерукотворный» бережно упаковали в транспортные контейнеры и в сопровождении спецавтомобилей ВАИ перевезли на аэродром Кневичи. Откуда самолётом морской авиации ТОФ святыня будет доставлена на Камчатку, где дислоцированы части Войск и сил на Северо-востоке России и Подводные силы флота.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице