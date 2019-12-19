19.12.2019 (04:13)

Российские военнослужащие, принимающие участие в учении «Индра-2019», провели занятие по физической подготовке по индийской методике

В индийском штате Уттар-Прадеш на полигоне «Бабина» перед началом финальной части межвидового российско-индийского учения «Индра-2019» российские и индийские мотострелки провели занятие по физической подготовке, в ходе которого использовались методики подготовки военнослужащих Вооруженных сил Индии. Индийские инструкторы по физической подготовке провели с военнослужащими общевойскового объединения Восточного военного округа зарядку, в ходе которой практиковались элементы древней индийской гимнастики-йоги. Её упражнения направлены на развитие и использование способностей управления психическими и физиологическими функциями своего организма.

Российские и индийские военнослужащие использовали начальные базовые комплексы йоги и выполнили несколько пранаям, что в переводе с санскрита означает огненное дыхание. Эти дыхательные упражнения стабилизируют давление, повышают выносливость и улучшают концентрацию внимания.

Также в ходе тренировки участники учения провели утреннею пробежку и тренировки на силу и выносливость.

Межвидовое учение "Индра-2019" проходит с 11 по 21 декабря в трех индийских штатах. В нём принимают участие в общей сложности более 700 военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

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