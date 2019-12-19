19.12.2019 (00:20)

В Москве состоится итоговое заседание Комиссии Минобороны по инновационным проектам и технологиям

19 декабря 2019 г. под руководством заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Павла Анатольевича Попова состоится заседание Комиссии Министерства обороны Российской Федерации по инновационным проектам и технологиям по итогам работы в 2019 году.

С информацией о результатах деятельности комиссии выступит начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Андрей Михайлович Гончаров.

В ходе мероприятия будут заслушаны доклады представителей Российской академии наук и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по вопросам использования научного потенциала в целях развития и внедрения передовых технических решений и инновационных технологий, а также проведения совместных научных исследований на базе Военного инновационного технополиса «ЭРА».

В рамках проведения заседания будет развернута тематическая экспозиция, на которой предприятия и организации представят инновационные разработки, выполненные в интересах Министерства обороны Российской Федерации в инициативном порядке.

В работе комиссии примут участие более 80 представителей от органов военного управления и заинтересованных организаций.

Комиссия сформирована в 2014 году и предназначена для решения комплекса организационных и научно-технических вопросов, направленных на реализацию в интересах Минобороны России инновационных проектов.

Организация деятельности комиссии, информационно-аналитическое, научно-методическое и организационно-техническое обеспечение ее работы осуществляется Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

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