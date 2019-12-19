19.12.2019 (00:10)

Российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта вооруженных сил Черногории

В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта вооруженных сил Черногории.

Посещение по оценке будет проводиться 19 декабря 2019 г. в течение одного дня.

Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

В ходе посещения инспекторы посетят военный объект вместе его обычного расположения мирного времени. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.



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