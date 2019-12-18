18.12.2019 (23:15)

Вопросы совершенствования системы гидрометеорологического обеспечения Вооружённых Сил обсудили в КВЦ «Патриот»

Сегодня, 18 декабря, в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» начал свою работу оперативно-специальный сбор руководящих должностных лиц гидрометеорологических (метеорологических) служб видов Вооруженных Сил, военных округов, Северного флота, родов войск Вооруженных Сил.

Открывая сбор, начальник Гидрометеорологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Удриш Владимир Викторович отметил: «В 2019 году было проведено 10 мероприятий оперативной подготовки, основными из которых были специальные учения по гидрометеорологическому обеспечению войск, а также оперативные сборы с должностными лицами гидрометеорологических и метеорологических служб.

Выполнение мероприятий по совершенствованию гидрометеорологического обеспечения Вооружённых Сил в 2019 году позволило в целом поддержать силы и средства гидрометеорологического обеспечения на уровне, необходимом для своевременного учёта и доведения гидрометеорологических условий командованию штабами, войсками и силами для успешного решения поставленных перед ними задач».

В ходе первого дня работы сбора подведены итоги и оценена работа гидрометеорологических подразделений видов Вооруженных Сил, военных округов, Северного флота, родов войск в 2019 учебном году.

По итогам 2019 года лучшим специалистам - гидрометеорологам начальник Гидрометеорологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации полковник В.В. Удриш вручил грамоты и дипломы.

Планируется, что в ходе второго дня работы – 19 декабря – участники оперативно-специального сбора обсудят вопросы повышения эффективности гидрометеорологического обеспечения в 2020 году, выработают рекомендации по совершенствованию системы гидрометеорологического обеспечения войск и флота.

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