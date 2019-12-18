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18.12.2019 (21:37)

Около 1,5 тыс. курсантов ВУНЦ ВВС будут готовиться к военному параду на Красной площади в 2020 году

Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» подготовит для участия в параде Победы в Москве самый большой среди военных вузов парадный расчет. Он составит около 1,5 тыс. курсантов.

Помимо этого, в военном параде 9 мая, который пройдет на центральной площади Воронежа, примут участие более 1,2 тыс. курсантов.

В ноябре Военно-воздушная академия получила переходящий кубок лучшего парадного расчета, который участвовал в параде на Красной площади в 2019 году.

«Кубок переходящий, поэтому наша задача в следующем году, в 75-ю годовщину Победы, удержать звание лучшего парадного расчета. Для этого необходимо иметь боевую выправку, слаженность, воинскую дисциплину», — заявил начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров, подводя итоги учебно-научной деятельности военного вуза.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военные парады , Военное образование
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