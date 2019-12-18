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18.12.2019 (21:33)

В Военно-воздушной академии подвели итоги учебно-научной деятельности

В Военном учебно-научном центре ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в Воронеже подвели итоги учебно-научной деятельности.

В 2019 году в академии защитились шесть докторов наук и 72 кандидата наук. Помимо этого, еще более 30 сотрудников получили ученое звание доцент.

«Безусловно, это дает нам очень позитивную динамику, и мы понимаем, что если такими темпами мы дальше будем идти, то в ближайшие пять лет численность преподавательского состава, имеющего ученую степень или звание, будет близка к 100 процентам», — заявил начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров, отметив, что большинство получивших ученую степень имеют возраст до 35 лет.

Всего в военном вузе 72 процента преподавательского состава имеют ученые звания — это 172 доктора наук, более 1200 кандидатов наук, 676 доцентов.

«За пять лет мы подготовили и защитили 250 докторов и кандидатов наук, в среднем, 50 человек в год», — подчеркнул начальник академии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Наука , Военное образование
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