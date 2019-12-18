18.12.2019 (21:22)

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов начал рабочий визит в Пакистан

Сегодня по приглашению пакистанской стороны начался рабочий визит главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова в Пакистан. Рабочая поездка продлится до 21 декабря.

В ходе визита планируется обсудить состояние и перспективы российско-пакистанского военно-морского сотрудничества и провести ряд встреч с руководством оборонного ведомства Пакистана.

Адмирал Николай Евменов посетит штаб ВМС Пакистана в Исламабаде, Военно-морскую академию, а также корабли ВМС Пакистана на военно-морской базе в Карачи.

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