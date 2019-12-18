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18.12.2019 (21:10)

В РВСН в 2019 году проведено более 200 учений различной направленности

В 2019 году в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) проведено более 200 учений различной направленности. Об этом заявил заместитель командующего РВСН генерал-лейтенант Сергей Сивер.

«Подводя итоги уходящего года, можно смело сказать, что интенсивность мероприятий боевой подготовки в РВСН значительно возросла. Мы провели более 200 командно-штабных и тактических учений, предусматривающих широкомасштабные манёвренные действия на маршрутах боевого патрулирования ракетными полками подвижных грунтовых ракетных комплексов от Тверской до Иркутской областей», — отметил генерал-лейтенант Сергей Сивер.

В ходе учений особое внимание уделялось освоению современных образцов вооружения, военной и специальной техники. В течение года контрольными проверками и занятиями были охвачены все ракетные объединения, соединения и воинские части РВСН.

Отрабатывались и совершенствовались практические действия противодиверсионных подразделений по обнаружению, блокированию и уничтожению групп обозначения, имитирующих диверсионно-разведывательные группы.

«По итогам учебных мероприятий стратегические ракетчики продемонстрировали хорошую полевую выучку личного состава, слаженность маневренных действий ракетных полков подвижных грунтовых ракетных комплексов, а также четкие действия боевых расчетов подготовки и пуска ракетных полков с шахтными ракетными комплексами», — добавил заместитель командующего РВСН.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Учения
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