18.12.2019 (21:06)
Экипаж МКС поздравил стратегических ракетчиков с 60-летним юбилеем РВСН
Экипаж Международной космической станции (МКС) в составе космонавтов Александра Скворцова и Олега Скрипочки поздравил весь личный состав Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с 60-летним юбилеем.
«17 декабря стратегические ракетчики отмечают юбилей — 60-летие с момента создания Ракетных войск стратегического назначения. РВСН всегда надежно стояли на страже Отечества, обеспечивая защиту национальных интересов», — отметил космонавт Александр Скворцов.
«Хочется также поздравить и представителей российских научных и производственных коллективов предприятий оборонно-промышленного комплекса. Желаем всем стратегическим ракетчикам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в службе на благо Родины!», — добавил космонавт Олег Скрипочка.