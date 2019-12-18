18.12.2019 (21:06)

Экипаж МКС поздравил стратегических ракетчиков с 60-летним юбилеем РВСН

Экипаж Международной космической станции (МКС) в составе космонавтов Александра Скворцова и Олега Скрипочки поздравил весь личный состав Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с 60-летним юбилеем.

«17 декабря стратегические ракетчики отмечают юбилей — 60-летие с момента создания Ракетных войск стратегического назначения. РВСН всегда надежно стояли на страже Отечества, обеспечивая защиту национальных интересов», — отметил космонавт Александр Скворцов.

«Хочется также поздравить и представителей российских научных и производственных коллективов предприятий оборонно-промышленного комплекса. Желаем всем стратегическим ракетчикам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в службе на благо Родины!», — добавил космонавт Олег Скрипочка.

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