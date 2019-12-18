18.12.2019 (20:51)

Замминистра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров вручил награды военнослужащим Государственного центра беспилотной авиации

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в ходе посещения выставки беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в подмосковном Ступине наградил военнослужащих 924-го Государственного центра государственными и ведомственными наградами за мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных задач, успехи в боевой подготовке и профессиональной деятельности. Впервые были вручены учрежденные Министром обороны в этом году квалификационные знаки «Оператор беспилотной авиации» и «Оператор-инструктор беспилотной авиации».

«Трудно переоценить роль беспилотных летательных аппаратов в современных войнах и конфликтах. Постоянное их применение для решения широкого спектра задач, а также стремительное развитие — тому подтверждение», – сказал замглавы военного ведомства.

При осмотре экспозиций выставки генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров ознакомился с комплексами с БЛА, применяемыми Вооруженными Силами Российской Федерации, и новейшими разработками в области беспилотной авиации.

Также заместителю Министра обороны были представлены средства противодействия БЛА и аппараты, захваченные у незаконных вооруженных формирований при проведении специальной операции в Сирии.

В ходе мероприятия были выполнены полеты перспективных БЛА, состоялось ознакомление с возможностями комплексов с БЛА по применению средств поражения.

По итогам посещения Государственного центра беспилотной авиации замглавы военного ведомства поручил принять участие в разработке информационного бюллетеня по обобщению боевого опыта применения БЛА и борьбе с БЛА противника, в том числе кустарного производства, оборудовать на учебном поле центра несколько площадок с мишенной обстановкой для отработки огневого поражения противника с применением имитационных боеприпасов. На авиационном полигоне Дубровичи оборудовать мишенную обстановку для применения различных боеприпасов, применяемых БЛА, включая групповые, одиночные, открытые и закрытые цели.

Генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров отметил, что комплексы с БЛА, применяемые Вооруженными Силами Российской Федерации, отвечают самым современным требованиям и по своим характеристикам зачастую превосходят зарубежные аналоги. Личный состав Государственного центра обладает знаниями и умениями, необходимыми для эффективного применения комплексов с БЛА.

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