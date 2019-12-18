18.12.2019 (19:55)

В швейцарском Берне прошла встреча начальника Генерального штаба России с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США

В Берне (Швейцарская Конфедерация) состоялась встреча начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генералом Марком Милли.

Военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в Сирии и других регионах, а также мерам предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон.

Встреча носила конструктивный характер.

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