18.12.2019 (20:05)

Министр обороны России на торжественном собрании в Москве поздравил стратегических ракетчиков с 60-летием РВСН

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на торжественном собрании поздравил стратегических ракетчиков с 60-летием РВСН.

«Не так давно социологические службы провели большой опрос. Один из вопросов был примерно такой: «Способны ли Вооружённые Силы России защитить государство?» 86% опрошенных ответили: «Да, уверены, что армия способна защитить страну». И в этом, конечно, огромная заслуга вас, ракетчиков, которые представляют передовой отряд, самый дисциплинированный, самый могучий, самый мощный отряд нашей армии. Спасибо вам за это».

Глава военного ведомства поблагодарил учёных, конструкторов, руководителей предприятий, которые создавали ракетный щит страны.

«Как было написано на многих плакатах: «РВСН — не только щит, но и меч», — отметил Сергей Шойгу. — В ваших руках меч является и щитом. Пока наш меч готов в любую минуту, в любую секунду быть применён, он является щитом. Щитом, который предостерегает всех тех, кто собирается угрожать или угрожает нашей стране. Этот щит останавливает их и говорит, что сегодняшние Ракетные войска стратегического назначения готовы к применению в любую минуту».

Министр обороны также выразил уверенность, что РВСН полностью будут оснащены новым оружием уже в ближайшие годы.

«Мы активно занимаемся перевооружением, переоснащением Ракетных войск стратегического назначения на всех направлениях нашей ядерной триады. Сегодня можно с уверенностью сказать, что РВСН перевооружены на современные виды оружия на 76%. В ближайшие годы мы доведём этот показатель до 90%, я надеюсь, и до 100. Работа в этом направлении идёт уверенно и успешно», — заявил глава военного ведомства.

Также Сергей Шойгу пожелал ракетчикам мира и спокойных дежурств.

«Чтобы никогда за вашу службу и службу следующих поколений как и раньше вам не поступила команда на применение этого грозного оружия, которое страна вам доверила. От этого зависит как спокойно будет жить и развиваться наша страна, от уверенности в том, что наша армия и РВСН в состоянии ее защитить, уберечь от разного рода врагов, невзгод и нападений», — сказал Министр обороны.

Обращаясь к семьям ракетчиков, глава военного ведомства отметил, что часто бывает во всех дивизиях РВСН и видел в каких условиях живут, работают и служат верой и правдой ракетчики.

«Спасибо вашим женам, семьям, детям за то терпение, которые они проявляют к вашей службе. За те условия, которые они создают, чтобы вы спокойно служили. Уверен, так будет и дальше», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Отдельно Министр обороны поблагодарил ветеранов за то, «что было создано за эти долгие 60 лет».

«За то, — отметил глава военного ведомства, — что было сохранено и построено. За тех, кто был обучен за все это время. За то, что вы сумели не только сохранить, но и передать весь свой опыт, несмотря на сложные, тяжёлые времена, через которые прошла наша страна. Огромное вам за это спасибо».

Кроме того, Сергей Шойгу сообщил, что за заслуги в обеспечении безопасности государства и укрепления его обороноспособности личному составу РВСН объявлена благодарность Президента Российской Федерации.

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