18.12.2019 (19:08)

Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск в ходе концертного тура во Франции дал более 27 концертов

В период с 28 ноября по 18 декабря Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск с большим успехом выступил на концертных площадках Франции.

В ходе тура военными артистами «крылатой пехоты» было дано более 27 концертов в различных городах страны. С большим успехом выступления состоялись в городах Плётри, Баге, Морван, Шербург, Вир, Гасе, Вимютье и Лизье.

Также творческий коллектив ансамбля принял участие в международном фестивале «Музыка и жизнь», который проводится во Франции уже не первый год, где поделились профессиональным опытом с французскими хоровыми коллективами.

«В репертуаре ансамбля известные песни, которые были тепло встречены зрителями. В программе прозвучали не только эстрадные и классические, но и авторские произведения коллектива. Продемонстрированные художественные номера вызвали живой отклик у зрителей, которые чутко реагировали на происходящее на сцене, награждая артистов аплодисментами», — сообщил начальник Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск подполковник Владислав Твёрдый.

Завершился тур большим концертом в Посольстве Российской Федерации в Париже, где артисты представили программу с исполнением полюбившихся всем песен «Живет моя отрада», «Не для мня придет весна», «Очи черные», «Вдоль по Питерской», «Смуглянка» и других.

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